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Шилова Ирина Анатольевна
6.0
0
Шилова Ирина Анатольевна
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Сертификат, "Стоматология ортопедическая" №727180102951, до 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 76
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Регион
ул. Калинина, 77
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
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