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  3. Шмыленко Влада Александровна
Шмыленко Влада Александровна
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Шмыленко Влада Александровна

Бактериолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Санкт-Петербургская Государственная Педиатрическая Медицинская Академия, 2000 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Бактериология", 2003 г.
Курсы повышения квалификации
  • ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Современные методы микробиологических исследований", 2012 г.
  • ФБУН ГНИ "Вектор": свидетельство о краткосрочном повышении квалификации "Принципы обеспечения биологической безопасности в микробиологических лабораториях", 2012 г.
  • Омская государственная медицинская академия: свидетельство о повышении квалификации "Бактериология", 2013 г..
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Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
ул. Шевченко, 2
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