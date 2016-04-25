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Шмыленко Влада Александровна
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Шмыленко Влада Александровна
Бактериолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Приказ о присвоении высшей квалификационной категории №64/л от 25.04.2016 г.
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Информация о враче
Образование
Санкт-Петербургская Государственная Педиатрическая Медицинская Академия, 2000 г. окончания.
Клиническая ординатура по специальности "Бактериология", 2003 г.
Курсы повышения квалификации
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, удостоверение о краткосрочном повышении квалификации "Современные методы микробиологических исследований", 2012 г.
ФБУН ГНИ "Вектор": свидетельство о краткосрочном повышении квалификации "Принципы обеспечения биологической безопасности в микробиологических лабораториях", 2012 г.
Омская государственная медицинская академия: свидетельство о повышении квалификации "Бактериология", 2013 г..
Смоленский государственный медицинский университет, повышение квалификации по специальности "Бактериология", 2017 г.
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
ул. Шевченко, 2
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