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  3. Алексеева Ирина Николаевна
Алексеева Ирина Николаевна
6.0
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Алексеева Ирина Николаевна

Бактериолог
Стаж 40 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, "Педиатрия", 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Бактериолог
По запросу
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