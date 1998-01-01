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Шпачинский Ярослав Богданович
6.0
0
Шпачинский Ярослав Богданович
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1998 г. окончания.
Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", до 2021 г.
Сертификат по специальности "Травматология и ортопедия", 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
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