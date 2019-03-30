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  3. Ванеева Алина Николаевна
Ванеева Алина Николаевна
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Ванеева Алина Николаевна

Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, педиатрия, 1994 г. окончания.
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", действителен по 30.03.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
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