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Формула Здоровья
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Информация
Специалисты центра занимаются:
- Диагностикой и лечением заболеваний нервной системы
- головные боли,
- головокружение,
- боли в позвоночнике, суставах,
- расстройство сна,
- избавление от табакозависимости, ожирения, эректильной дисфункции,
- восстановление утраченных функций после инсульта.
- Сердечно-сосудистой системы
- боли в сердце,
- гипертония,
- аритмия,
- пороки сердца,
- ишемическая болезнь сердца,
- рекомендации по физической реабилитации после операций на сердце,
- инфаркта миокарда.
- Заболеваний желудочно-кишечного тракта,
- Системных заболеваний соединительной ткани, суставов,
- Эндокринных заболеваний,
- Новообразований кожи.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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Принимает детей
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей