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Формула Здоровья
0.5
Рейтинг

Формула Здоровья

В клинике 10 врачей
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Адреса
ул. Лермонтова, 24
1-й этаж
c 13:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Шульга Квитослава Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Шульга Квитослава Владимировна

Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кургузов Игорь Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кургузов Игорь Юрьевич

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Соколова Оксана Юрьевна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Соколова Оксана Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Тропников Владимир Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тропников Владимир Александрович

Онколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Онколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Бойко Елена Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бойко Елена Леонидовна

Психолог
Стаж 19 лет
Психолог
Стаж 19 лет
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Принимает детей
Кургузова Елена Кондратьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кургузова Елена Кондратьевна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Ким Эмми Хенсуевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Эмми Хенсуевна

Ревматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Рогачева Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рогачева Ирина Анатольевна

Гастроэнтеролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Потапова Анна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Потапова Анна Валерьевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет
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Зеленева Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зеленева Наталья Викторовна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей

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