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Швецова Тамара Петровна
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Швецова Тамара Петровна
Пульмонолог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Лечебное дело, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Пульмонолог ВС/ЛДП/Т, 2006 г. окончания.
ТГМУ, Врач общей практики, 2006 г.
ИПКСЗ, Профпатология, 2007 г.
ИПКСЗ, Пульмонолог ВС/ЛДП/Т, 2010 г. окончания.
ТГМУ, Пульмонолог ВС/ЛДП/Т, 2015 г. окончания.
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
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