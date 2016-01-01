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Сидельникова Вероника Григорьевна
Сидельникова Вероника Григорьевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО "ДВГМУ" Министерства здравоохранения РФ, по специальности "Педиатрия" 2016 г. окончания.
Интернатура на базе ФГБОУ ВО "ДВГМУ" Министерства здравоохранения РФ по специальности "Оториноларингология", 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по программе "Импедансометрия" на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ министерства здравоохранения Хабаровского края, 2018 г.
Повышение квалификации по программе "Неотложные состояния в оториноларингологии" на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ министерства здравоохранения Хабаровского края, 2021 г.
Повышение квалификации по программе "Эндоскопическое обследование в оториноларингологии" на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ министерства здравоохранения Хабаровского края, 2021 г.
Повышение квалификации по программе "Оториноларингология" на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ министерства здравоохранения Хабаровского края, 2022 г.
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1500 р
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