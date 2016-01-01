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Сидельникова Вероника Григорьевна

Сидельникова Вероника Григорьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО "ДВГМУ" Министерства здравоохранения РФ, по специальности "Педиатрия" 2016 г. окончания.
  • Интернатура на базе ФГБОУ ВО "ДВГМУ" Министерства здравоохранения РФ по специальности "Оториноларингология", 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе "Импедансометрия" на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ министерства здравоохранения Хабаровского края, 2018 г.
  • Повышение квалификации по программе "Неотложные состояния в оториноларингологии" на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ министерства здравоохранения Хабаровского края, 2021 г.
  • Повышение квалификации по программе "Эндоскопическое обследование в оториноларингологии" на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ министерства здравоохранения Хабаровского края, 2021 г.
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1500 р

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