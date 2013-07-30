Сидоренко Мария Владимировна
Стаж 7 лет
Принимает детей
Профессиональные навыки и основные манипуляции, проводимые доктором в клинике: Оказание специализированной офтальмологической медицинской помощи при острых заболеваниях органов зрения, хронических заболеваниях и их обострений, Полное комплексное диагностическое офтальмологическое обследование, Медицинская помощь при травмах органов зрения, Авторефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия и т.д.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1000 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1000 р
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