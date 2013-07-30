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  3. Сидоренко Мария Владимировна
Сидоренко Мария Владимировна
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Сидоренко Мария Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • 2011г. - ДВГМУ по специальности «Педиатрия»
  • 2013г. - Клиническая ординатура по специальности «Офтальмология»
  • Сертификат А № 4273185 по специальности «Офтальмология» от 30.07.2013
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1000 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1000 р
4 отзыва

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