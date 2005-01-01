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  3. Занозина Ксения Витальевна
Занозина Ксения Витальевна
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Занозина Ксения Витальевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Хирургия", 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Офтальмология, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1400 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1050 р
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