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Синицина Ирина Александровна
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Синицина Ирина Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Пермский Государственный Медицинский Институт, специализация "Стоматология", 1984 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", до 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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