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  3. Скирута Татьяна Анатольевна
Скирута Татьяна Анатольевна
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Скирута Татьяна Анатольевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 48 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1976 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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