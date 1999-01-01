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  3. Скопецкая Светлана Александровна
Скопецкая Светлана Александровна
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Скопецкая Светлана Александровна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999 г.
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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