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Скопецкая Светлана Александровна
6.0
0
Скопецкая Светлана Александровна
Кардиолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999 г.
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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