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  3. Скорнякова Зинаида Дмитриевна
Скорнякова Зинаида Дмитриевна
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Скорнякова Зинаида Дмитриевна

Косметолог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат "Дерматовенеролог" 0127240111628 действительный до 30.04.2019 г.
  • Сертификат "Косметология", 0177240577845 рег.номер 14020, действительный до 13.11.2021 г.
Курсы повышения квалификации
  • Обучалась методикам применения мезонитей в косметологии, Южная Корея, г.Сеул.
  • «Передовой курс по лицевой эстетике», г.Москва.
Участие в ассоциациях
  • Конгресс «Эстетика Азии 2013», г. Сингапур.
  • Участвовала в 3-ем международном обучающем курсе-тренинге для косметологов по нехирургическим методам омоложения, г.Санкт-Петербург.
  • Участвовала в AMWC 2013-II Мировом Конгрессе по Анти-Эйдж Медицине, Монако, г.Монте-Карло.
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Адреса и стоимость приёма
Биарриц
ул. Дзержинского, 71
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
Биарриц
пер. Арсеньева, 4
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
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