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Скуркович Максим Анатольевич
6.0
0
Скуркович Максим Анатольевич
Массажист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Специалист по лечебному массажу, обладающий различными методиками. Большой опыт.
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный Государственный Медицинский Университет
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2004-2010гг. - массажист, Городская больница №1
С 2010г. - по наст.время - частная практика, свой кабинет
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Адреса и стоимость приёма
Остров Здоровья
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Запарина, 111
Первичный приём взрослых
Массажист
700 р
Первичный приём детей
Массажист
700 р
0 отзывов
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