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Скуркович Максим Анатольевич
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Скуркович Максим Анатольевич

Массажист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный Государственный Медицинский Университет
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2004-2010гг. - массажист, Городская больница №1
  • С 2010г. - по наст.время - частная практика, свой кабинет
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Адреса и стоимость приёма
Остров Здоровья
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Запарина, 111
Первичный приём взрослых
Массажист
700 р
Первичный приём детей
Массажист
700 р
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