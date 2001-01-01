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Остров Здоровья
0.5
Рейтинг

Остров Здоровья

В клинике 1 врач
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Адреса
ул. Запарина, 111
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Информация

Массаж, стоунтерапия.

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Врачи работающие в клинике
Скуркович Максим Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скуркович Максим Анатольевич

Массажист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Массажист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом

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