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Остров Здоровья
В клинике 1 врачЗаписаться на приём
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Информация
Массаж, стоунтерапия.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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