Слиж Елена Анатольевна
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Проводит консультативные приемы пациентов, с назначением адекватного спектра лечебно-диагностических мероприятий при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, с последующей оценкой трудоспособности и дальнейшей разработкой по результатам обследования индивидуальных схем оздоровления.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 59А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1200 р
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