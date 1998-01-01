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Слиж Елена Анатольевна
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Слиж Елена Анатольевна

Гастроэнтеролог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 1998-2004 гг. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 2004-2005 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация, усовершенствование "Гастроэнтерология", 2010 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы в гастроэнтерологии", 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в конференциях по гастроэнтерологии.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1000 р
Сономед
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 59А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1000 р
Семейная поликлиника
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1200 р
4 отзыва

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