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  3. Сливнева Татьяна Константиновна
Сливнева Татьяна Константиновна
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Сливнева Татьяна Константиновна

Терапевт
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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