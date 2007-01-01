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  3. Слюсарева Вера Александровна
Слюсарева Вера Александровна
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Слюсарева Вера Александровна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Неврология", на базе МУЗ Городская больница №7, г. Комсомольск-на- Амуре, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Функциональная диагностика, 2017 г.
  • ИПКСЗ, Неврология, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Неокортекс
Доступна онлайн запись
ул. Орджоникидзе, 25А
Консультация взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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