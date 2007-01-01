Слюсарева Вера Александровна
Стаж 11 лет
Направление: ЭЭГ, ЭЭГ-видеомониторинг
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Адреса и стоимость приёма
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Орджоникидзе, 25А
Консультация взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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