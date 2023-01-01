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Смолина Александра Александровна
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Смолина Александра Александровна
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Сертификат, "Стоматология терапевтическая" № 0727070002559, до 2023 г.
Сертификат, "Экспертиза временной нетрудоспособности" № 112707000148, до 2023 г.
Сертификат, "Организация здравоохранения и общественное здоровье" А № 2479685, до 2021 г.
Сертификат, "Управление качеством медицинской помощи" № 112731123578, до 2023 г.
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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 122
0 отзывов
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