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  3. Смолина Александра Александровна
Смолина Александра Александровна
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Смолина Александра Александровна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат, "Стоматология терапевтическая" № 0727070002559, до 2023 г.
  • Сертификат, "Экспертиза временной нетрудоспособности" № 112707000148, до 2023 г.
  • Сертификат, "Организация здравоохранения и общественное здоровье" А № 2479685, до 2021 г.
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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 122
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