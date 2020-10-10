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Селина Елена Владимировна
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Селина Елена Владимировна
Дерматовенеролог
,
Заместитель главного врача
Стаж 17 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
Тюменская Государственная Медицинская Академия, специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
Сертификат специалиста "Организация здравоохранения и общественное здоровье", действительный до 30.04.2021 г.
Сертификат специалиста "Дерматовенерология", действительный до 10.10.2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Дерматологический прием в Краевом кожно-венерологическом диспансере г.Хабаровска
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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