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Снитко Валентина Александровна
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Снитко Валентина Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Неврология", 2014 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Консультация взрослых
Невролог (невропатолог)
850 р
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1250 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Аист
Доступна онлайн запись
ул. Салтыкова-Щедрина, 83
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1200 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1000 р
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