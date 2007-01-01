Снитко Валентина Александровна
Стаж 17 лет
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Консультация взрослых
Невролог (невропатолог)
850 р
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1250 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Салтыкова-Щедрина, 83
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1200 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1000 р
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