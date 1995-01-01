Соколова Татьяна Анатольевна

Осуществляет консультации по здоровому образу жизни, рациональному питанию. Помогает с подбором индивидуального сбалансированного питания с учетом состояния здоровья конкретного пациента. Расчет суточного каллоража, составление суточного рациона питания и меню. Дает консультации как здоровым так и людям, страдающим различными заболеваниями (сахарный диабет, ожирение, эндокринологические заболевания, заболевания ЖКТ, период менопаузы и т.д.). Консультации по диетическому питанию беременных, детей.