Соколова Татьяна Анатольевна
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Осуществляет консультации по здоровому образу жизни, рациональному питанию. Помогает с подбором индивидуального сбалансированного питания с учетом состояния здоровья конкретного пациента. Расчет суточного каллоража, составление суточного рациона питания и меню. Дает консультации как здоровым так и людям, страдающим различными заболеваниями (сахарный диабет, ожирение, эндокринологические заболевания, заболевания ЖКТ, период менопаузы и т.д.). Консультации по диетическому питанию беременных, детей.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 9Б
Первичный приём взрослых
Диетолог
1300 р
Первичный приём детей
Диетолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Диетолог
1100 р
Вторичный приём детей
Диетолог
1100 р
Загрузка комментариев...