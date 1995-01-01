  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Соколова Татьяна Анатольевна
Соколова Татьяна Анатольевна
6.3
1

Соколова Татьяна Анатольевна

Диетолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, 1988-1995 гг.
  • Интернатура по педиатрии при Городской больнице №9, 1995-1996 гг.
  • Первичная специализация по диетологии при ДГМУ, 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • 2003-2008гг. - повышение квалификации в ИПКСЗ по диетологии со стажировкой в ККБ №1.
  • 2009-2013гг. - повышение квалификации в ГОУДПО «РМАПО Росздрав по диетологии со стажировкой на кафедре питания детей и подростков (г. Москва).
Участие в ассоциациях
  • 2009-2014гг. - участие в работе Всероссийского Конгресса диетологов и нутрициологов (г. Москва).
  • 2014г. - участие в школе-семинаре «Искусственное питание больных в интенсивной медицине» на базе НИИ скорой помощи им. И.И. Джанилидзе (г. Санкт-Петербург).
Опыт работы
  • 1995-1997гг. - участковый педиатр,, Поликлиника №1 от Городской больницы №9.
  • 1997г. - по наст.время - врач диетолог КГБУЗ ДККБ.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Слим Ворд
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 9Б
Первичный приём взрослых
Диетолог
1300 р
Первичный приём детей
Диетолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Диетолог
1100 р
Вторичный приём детей
Диетолог
1100 р
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи