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Слим Ворд
6.5
Рейтинг

Слим Ворд

В клинике 3 врача
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Адреса
ул. Пушкина, 9Б
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
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Многопрофильный медицинский центр по оказанию платных услуг.

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Врачи работающие в клинике
Соколова Татьяна Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Соколова Татьяна Анатольевна

Диетолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Диетолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Позднякова Дарья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Позднякова Дарья Владимировна

Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
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Антонова Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антонова Елена Анатольевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 6 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 6 лет
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