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Слим Ворд
В клинике 3 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Многопрофильный медицинский центр по оказанию платных услуг.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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