  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Солдатенкова Наталия Алексеевна
Солдатенкова Наталия Алексеевна
6.0
0

Солдатенкова Наталия Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
  • ХГМИ, Клиническая ординатура по специализации "Офтальмология", 1986-1988 гг.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Офтальмология", 1984 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерологии", 2010 г.
  • ИПКСЗ, Педиатрия, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач офтальмологического отделения больницы №10 г. Хабаровска, 1988-1997 гг.
  • Врач-офтальмолог поликлиники №2 г. Хабаровска, 1997-2002 гг.
  • Врач-офтальмолог госпиталя погранвойск, 2002-2014 гг.
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1200 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи