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Солдатенкова Наталия Алексеевна
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Солдатенкова Наталия Алексеевна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
ХГМИ, Клиническая ординатура по специализации "Офтальмология", 1986-1988 гг.
ХГМИ, Интернатура по специальности "Офтальмология", 1984 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерологии", 2010 г.
ИПКСЗ, Педиатрия, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач офтальмологического отделения больницы №10 г. Хабаровска, 1988-1997 гг.
Врач-офтальмолог поликлиники №2 г. Хабаровска, 1997-2002 гг.
Врач-офтальмолог госпиталя погранвойск, 2002-2014 гг.
Врач-офтальмолог ООО "МЦ "Арт Медик", с 2014 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1200 р
0 отзывов
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