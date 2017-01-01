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Солдатов Олег Львович
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Солдатов Олег Львович

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1986 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", на базе Курганская Областная детская больница, 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ХГМИ, Оториноларингология, 1993 г.
  • ДВГМУ, Оториноларингология, 2018 г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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