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Солдатов Олег Львович
6.0
0
Солдатов Олег Львович
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1986 г. окончания.
Интернатура по специальности "Педиатрия", на базе Курганская Областная детская больница, 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ХГМИ, Оториноларингология, 1993 г.
ДВГМУ, Оториноларингология, 2018 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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