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Сретенских Анастасия Сергеевна
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Сретенских Анастасия Сергеевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия, лечебное дело, 2012 г. окончания.
Амурская государственная медицинская академия, неврология, 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по специальности "Неврология", ИПКСЗ, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1290 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1090 р
0 отзывов
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