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  3. Сретенских Анастасия Сергеевна
Сретенских Анастасия Сергеевна
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Сретенских Анастасия Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, лечебное дело, 2012 г. окончания.
  • Амурская государственная медицинская академия, неврология, 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Неврология", ИПКСЗ, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1290 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1090 р
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