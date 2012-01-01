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Стригун Ольга Викторовна
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Стригун Ольга Викторовна

Акушер
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Таллиннское медицинское училище, Акушерское дело, 1987 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Сестринское дело, 2012 г.
  • ИПКСЗ, Организация сестринского дела, 2017 г.
  • ИПКСЗ, Акушерское дело, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
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