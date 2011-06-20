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Светачева Жанна Юрьевна
6.0
0
Светачева Жанна Юрьевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Хабаровск. Диплом серии 0 № 0 выдан 20.06.2011
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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