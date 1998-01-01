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Скопенко Валентина Ивановна
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Скопенко Валентина Ивановна

Психиатр, Психотерапевт, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специальность “Лечебное дело”, 1977 г. окончания.
  • Окончила заочно двухгодичную резидентуру по психотерапии, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Присвоена высшая квалификационная категория по специальности “Психиатрия” в 2013 г.
  • Каждые 5 лет проходит курс усовершенствования и продлевает сертификат специалиста по психотерапии.
  • Курс усовершенствования по психиатрии, март 2018 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Психиатр в “Белой клинике” с 2016 г. по настоящее время.
  • Заведующая отделением неврозов при Краевой клинической психиатрической больнице с 1998 г по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Психотерапевт
По запросу
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