Скопенко Валентина Ивановна
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Правительственные награды: "Отличник Здравоохранения" в 2010 г. и "Лучший по профессии - психиатрия" 2015 г. Ветеран труда.
Владеет современными методами фармакотерапии, а также индивидуальной и семейной психотерапии.
Владеет современными методами фармакотерапии, а также индивидуальной и семейной психотерапии.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Психотерапевт
По запросу
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