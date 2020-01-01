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Сычев Максим Юрьевич
5.7
2

Сычев Максим Юрьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Оториноларингология", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Консультация взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
2 отзыва

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