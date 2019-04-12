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Сыромятникова Лариса Георгиевна
6.0
2
Сыромятникова Лариса Георгиевна
Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ , «Стоматология», 1987 г. окончания.
Сертификат № 0727180105515 «Стоматология детская», действителен 12.04.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
2 отзыва
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