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  3. Сыромятникова Лариса Георгиевна
Сыромятникова Лариса Георгиевна
6.0
2

Сыромятникова Лариса Георгиевна

Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ , «Стоматология», 1987 г. окончания.
  • Сертификат № 0727180105515 «Стоматология детская», действителен 12.04.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
2 отзыва

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