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Сытая Мария Борисовна
6.0
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Сытая Мария Борисовна

Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Эксперт
ул. Промышленная, 20Б
Консультация взрослых
Рентгенолог
По запросу
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