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  3. Тагильцева Ирина Викторовна
Тагильцева Ирина Викторовна
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Тагильцева Ирина Викторовна

Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ специализация "Педиатрия", 1977 г. окончания.
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", действителен по 15.02.2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Спортивный врач
По запросу
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