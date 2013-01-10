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  3. Тараданова Светлана Камардиновна
Тараданова Светлана Камардиновна
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Тараданова Светлана Камардиновна

Физиотерапевт, Врач ЛФК
Стаж 30 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", ХГМИ, 1990 г. окончания.
  • Сертификат "Физиотерапия", выдан ДВГМУ, действителен с 28.02.2013 г. по 27.02.2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Физиотерапия и курортология", 2003 г.
  • Повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы физиотерапии", ГБОУ ВПО ДВГМУ МЗ РФ, 10.01.2013 г. по 28.01.2013 г.
Участие в ассоциациях
  • Член физиотерапевтического общества.
Опыт работы
  • Врач - физиотерапевт, ДКБ РЖД, 2004 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
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