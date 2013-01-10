Тараданова Светлана Камардиновна
Стаж 30 лет
Принимает детей
Направление деятельности: медицинская реабилитация (лечебная физкультура, массаж, физиотерапия).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
765 р
Первичный приём детей
Физиотерапевт
765 р
Вторичный приём взрослых
Физиотерапевт
650 р
Вторичный приём детей
Физиотерапевт
650 р
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