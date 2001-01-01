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  3. Тарасова Екатерина Павловна
Тарасова Екатерина Павловна
6.0
0

Тарасова Екатерина Павловна

Акушер
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация №2
ул. Рокоссовского, 35
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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