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Женская консультация №2
0.0
Рейтинг

Женская консультация №2

Государственная
В клинике 20 врачей
Адреса
ул. Рокоссовского, 35
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
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Врачи работающие в клинике
Шадрина Оксана Анатольевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шадрина Оксана Анатольевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Сидоренко Светлана Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Сидоренко Светлана Игоревна

Маммолог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Маммолог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Барашкова Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Барашкова Анна Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
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Гирина Татьяна Вячеславовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гирина Татьяна Вячеславовна

Акушер-гинеколог
Стаж 43 года
Акушер-гинеколог
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
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Насибова Рая Таптых Кызы
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Насибова Рая Таптых Кызы

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Куделя Ольга Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куделя Ольга Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Убиенных Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Убиенных Татьяна Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Буртиева Фарида Эйвазовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буртиева Фарида Эйвазовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Васюкова Любовь Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васюкова Любовь Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Кривошеева Любовь Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кривошеева Любовь Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Ним Ольга Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ним Ольга Григорьевна

Акушер-гинеколог, Зав. женской консультацией
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. женской консультацией
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Тарасова Екатерина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасова Екатерина Павловна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Вавилова Ирина Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вавилова Ирина Степановна

Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Щадрина Оксана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щадрина Оксана Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Веремьева Татьяна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Веремьева Татьяна Михайловна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
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Рудик Юлия Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рудик Юлия Евгеньевна

Акушер-гинеколог
Стаж 3 года
Акушер-гинеколог
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
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Ткачева Юлия Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткачева Юлия Вадимовна

Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
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Яковенко Елена Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яковенко Елена Борисовна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Парщик Галина Павловна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Парщик Галина Павловна

Акушер-гинеколог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Павлова Елена Степановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Павлова Елена Степановна

Акушер-гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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