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Женская консультация №2
Государственная
В клинике 20 врачей
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Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет / Врач первой категории
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 43 года
Стаж 43 года
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж не указан
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 44 года / Врач высшей категории
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Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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