Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Тарнавский Николай Андреевич
6.0
0
Тарнавский Николай Андреевич
Травматолог-ортопед
,
Зав. травматологическим отделением
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по ортопедии, 1998 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Мануальная терапия, 2007 г.
ИПКСЗ, Травмортопедия, 2007 г.
ИПКСЗ, Травмортопедия, 2008 г.
ИПКСЗ, Травмортопедия, 2013 г.
ИПКСЗ, Травмортопедия, 2018 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ярощенко
Юрий Васильевич
Мануальный терапевт
,
Травматолог-ортопед
6.6
2
Записаться
Манжула
Игорь Николаевич
Травматолог-ортопед
6.3
1
Записаться
Сергеев
Александр Павлович
Травматолог-ортопед
6.5
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...