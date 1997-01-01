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Тарнавский Николай Андреевич
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Тарнавский Николай Андреевич

Травматолог-ортопед, Зав. травматологическим отделением
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по ортопедии, 1998 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Мануальная терапия, 2007 г.
  • ИПКСЗ, Травмортопедия, 2007 г.
  • ИПКСЗ, Травмортопедия, 2008 г.
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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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