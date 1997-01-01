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Татарченко Ирина Анатольевна
6.0
0
Татарченко Ирина Анатольевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1997 г. окончания.
Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", до 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
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