Кильдюшкина Инна Леонидовна
Стаж 24 года / Врач второй категории
Принимает детей
Направление деятельности: УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка); УЗИ поверхностных структур (молочные железы, щитовидная железа, лимфатические узлы, мягкие ткани, суставы); УЗИ в акушерстве и гинекологии (узи малого таза, исследование имплантационного окна, доплерометрия сосудов малого таза, определение сроков беременности, фолликулометрия, скрининг беременных); УЗИ в урологии (почки, надпочечники, мочевой пузырь, доплерометрия почечных сосудов, УЗИ семенных пузырьков, предстательной железы, полового члена, ТРУЗИ предстательной железы). Владеет так же ультразвуковым исследованием эхокардиографии (УЗИ сердца).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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