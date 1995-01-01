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Кильдюшкина Инна Леонидовна
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Кильдюшкина Инна Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989-1995 гг.
  • Интернатура по специальности "Хирургия", квалификация "Врач-хирург" Дорожная клиническая больница ,1995-1996 гг.
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", КГБОУ ДПО ИПКСЗ , от 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация, усовершенствование "Ультразвуковая диагностика", 1998 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики", 2004 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии", 2008 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • В ООО "Ланта" работает с 2015 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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