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Тайнова Надежда Павловна
6.3
1

Тайнова Надежда Павловна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХМУ, зубной врач, 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
1 отзыв

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