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Терещенков Павел Михайлович
6.3
1
Терещенков Павел Михайлович
Уролог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
Сертификат по специальности "Урология", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Уролог
По запросу
1 отзыв
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