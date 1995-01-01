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Молчанов Евгений Викторович
6.3
1
Молчанов Евгений Викторович
Нефролог
,
Уролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура по специальности "Урологии", 1997 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Урология, 2009 г.
ИПКСЗ, Урология, 2014 г.
ИПКСЗ, Урология, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Уролог
1820 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
1 отзыв
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