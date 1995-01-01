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Молчанов Евгений Викторович
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Молчанов Евгений Викторович

Нефролог, Уролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Урологии", 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Урология, 2009 г.
  • ИПКСЗ, Урология, 2014 г.
  • ИПКСЗ, Урология, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Уролог
1820 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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