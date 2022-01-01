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Тирон Дмитрий Александрович
Тирон Дмитрий Александрович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортодонт
Стаж 2 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности «Стоматология»,. 2021 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Ortho Reload. Обобщение клинического опыта. Перезагрузка, 2022 г.
Ortho Reload. Обобщение клинического опыта. Перезагрузка, 2022 г.
Дистальный прикус. Движение вперёд или назад. Современный взгляд на решение старых проблем, 2022 г.
Применение минивинтов в современном ортодонтическом лечении. Теория и практика, стратегия и тактика, 2022 г.
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Адреса и стоимость приёма
Зубная Фея
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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