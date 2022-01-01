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Тирон Дмитрий Александрович

Тирон Дмитрий Александрович

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 2 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности «Стоматология»,. 2021 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Ortho Reload. Обобщение клинического опыта. Перезагрузка, 2022 г.
  • Ortho Reload. Обобщение клинического опыта. Перезагрузка, 2022 г.
  • Дистальный прикус. Движение вперёд или назад. Современный взгляд на решение старых проблем, 2022 г.
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Адреса и стоимость приёма
Зубная Фея
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу

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