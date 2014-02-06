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Миногина Наталья Владимировна
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Миногина Наталья Владимировна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, врач-стоматолог, 1988-1993 гг.
Первая квалификационная категория "Стоматология терапевтическая", удостоверение №А-06996 от 06.02.2014 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая" № 0727180479251 от 05.122015г-05.12.2020г. КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения».
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Восток
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 107
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
1000 р
0 отзывов
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