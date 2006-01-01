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Ткаченко Вячеслав Владимирович
Ткаченко Вячеслав Владимирович
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности "Стоматология", 2006 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2009 — 2022 гг., ВНГ РФ 7 военный госпиталь, челюстно-лицевой хирург
2022 — н. в., Стоматологическая клиника "Люмьер", челюстно-лицевой хирург
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Адреса и стоимость приёма
Люмьер
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
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