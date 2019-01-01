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Токарчук Инна Игоревна
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Токарчук Инна Игоревна
Стоматолог-терапевт
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, по специальности "Стоматология", 2019 г. окончания
ДВГМУ, Ординатура по специальности «Стоматология терапевтическая», 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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