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  3. Токарева Валерия Николаевна
Токарева Валерия Николаевна
6.6
2

Токарева Валерия Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный медицинский институт. 1985г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва

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