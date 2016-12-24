Цветкова Татьяна Петровна
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Направление - репродуктология , сопровождение и подготовка к беременности. Консервативное ведения лейкомиомы и эндометриоза, климакса. Профилактика и лечение.
Более 100 печатных работ.
Более 100 печатных работ.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
3300 р
Гинеколог-эндокринолог
3300 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2200 р
Гинеколог-эндокринолог
2200 р
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