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  3. Цветкова Татьяна Петровна
Цветкова Татьяна Петровна
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Цветкова Татьяна Петровна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по мпециальности "Акушерство и гинекология", 1992 г. окончания.
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", ИПКСЗ, действителен с 24.12.2016 г. по 23.12.2021 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Эндокринология в акушерстве и гинекологии", ИПКСЗ, 2008 г.
  • Повышение квалификации по программе "Патология шейки матки, влагалища и вульвы, кольпоскопия», ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования", г. Москва, 2012 г.
  • Повышение квалификации "Патология шейки матки, влагалища и вульвы, кольпоскопия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края, (раз в 5 лет).
Опыт работы
  • с 1992 г.-врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог
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Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
3300 р
Гинеколог-эндокринолог
3300 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2200 р
Гинеколог-эндокринолог
2200 р
5 отзывов

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