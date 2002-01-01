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Толмачев Александр Юрьевич
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Толмачев Александр Юрьевич

Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 26 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980 - 1992 гг.
  • ДВГМУ, специальность "Психотерапия", 2006 г.
  • ДВГМУ, квалификация "Психиатрия-наркология", 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Психотерапия", ИПКСЗ МЗ ХК, 2014 г.
  • Повышение квалификация "Психология и психотерапия семьи", Медицинская академия последипломного образования, г. Санкт-Петербург, 2002 г.
  • Повышение квалификации "Психиатрия-наркология", ИПКСЗ МЗ ХК, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Полины Осипенко, 50
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
Багира
ул. Запарина, 133А
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
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