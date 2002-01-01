Толмачев Александр Юрьевич
Стаж 26 лет
Работает в направлениях: Арт-терапия, Гипнотерапия, Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), Логотерапия, Поведенческая психотерапия, Психоаналитическая терапия, Рационально-эмотивная терапия, Системная семейная терапия, Экзистенциальная психотерапия, Юнгианский анализ.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Полины Осипенко, 50
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
ул. Запарина, 133А
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
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